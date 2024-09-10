41 عملاً على شاشة مهرجان ظفار السينمائي

أطلقت سلطنة عُمان أول من أمس مهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولى تحت شعار «كن جزءاً من الحدث» بمشاركة 41 فيلماً ضمن مسابقتين للأفلام الروائية والوثائقية.

ويأتي المهرجان الذي يستمر حتى الغد ضمن خطة الجمعية العمانية للسينما لإقامة مهرجانات دولية في مختلف محافظات السلطنة لدعم صناعة السينما وتعزيز الجذب السياحي.

وقال مدير المهرجان، رشيد بن عبدالله اليافعي، في حفل الافتتاح الذي أقيم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في مدينة صلالة: «يأتي تنظيم مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الأولى لتحقيق أهداف عدة في جوانب صناعة السينما، أهمها صقل مهارات صناع الأفلام في التأليف والسيناريو والتصوير».

وأضاف: «يشكل المهرجان فرصة مواتية من خلال الورش وعروض الأفلام لتأهيل الشباب الفنانين والمبدعين، والاطلاع والانفتاح على العديد من التجارب السينمائية الرائدة والمتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفير بيئة مثالية لدعم السينما العربية».

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح من سلطنة عُمان المخرج عبدالله بن حيدر والمخرج محمد المردوف والممثل عبدالله مرعي، إضافة إلى الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، والممثل السعودي فيصل العيسى، والممثلة البحرينية ريم ارحمه.