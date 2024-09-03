TOP 5 Movie

1 «ديدبول أند وولفرين»

حافظ فيلم «ديدبول أند وولفرين» على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية هذا الأسبوع، بعدما حقق إيرادات ناهزت 15.2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع السادسة منذ بدء عروضه، على ما أفادت الأحد الأرقام الأولية لشركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وبات هذا العمل الكوميدي من عالم «مارفل» للأبطال الخارقين قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة 1.3 مليار دولار من الإيرادات على مستوى العالم.

ولاحظت «إكزبيتر ريليشنز» أن الفيلم أصبح العمل الـ16 في تاريخ السينما الذي تتجاوز إيراداته 600 مليون دولار في أميركا الشمالية.

2 «إيليين: رومولوس»

المركز الثاني بقي من نصيب فيلم الرعب والخيالي العلمي «إيليين: رومولوس»، إذ حقق هذا الجزء الجديد من سلسلة «إيليين»، وهو التاسع، إيرادات بلغت 9.3 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة بعد طرحه، بعدما كان تمكن عند انطلاق عروضه من انتزاع الصدارة لوقت قصير من «ديدبول أند وولفرين».

ويتناول الجزء الجديد قصة مجموعة من مستعمري الفضاء يواجهون خلال استكشافهم محطة فضائية مهجورة كائناً فضائياً آكل وجوه.

3 «إت إندز ويذ أس»

في المركز الثالث بإيرادات بلغت 7.4 ملايين دولار، حل فيلم «إت إندز ويذ أس» من إنتاج شركة سوني، وهو دراما رومانسية مبنية على رواية شهيرة للكاتبة الأميركية كولين هوفر، تؤدي دور البطولة فيها نجمة مسلسل «غوسيب غيرلز» بليك ليفلي.

4 «ريغان»

حل فيلم «ريغان» رابعاً، وهو عن سيرة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، وبلغت مداخيله أيضاً 7.4 ملايين دولار، وهي حصيلة وصفها المحلل ديفيد أ.غروس بأنها «جيدة بالنسبة إلى سيرة سياسية»، وقوبل بتحفظات نقدية. ويأتي طرح الفيلم الذي يؤيد الرئيس المحافظ قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويجسّد دينيس كويد شخصية رونالد ريغان الذي يروي الفيلم قصته منذ طفولته حتى سنوات ولايته في البيت الأبيض.

5 «تويسترز»

عاد فيلم «تويسترز» إلى الأعمال الخمسة التي تحتل مقدّمة الترتيب، بفضل تحقيقه 7.2 ملايين دولار، بعدما تراجع الأسبوع الفائت. ويقدّم هذا الشريط بصيغة جديدة فيلماً من عام 1996 عن أعاصير أوكلاهوما المدمّرة، وتؤدي فيه ديزي إدغار جونز دور عالمة أرصاد جوية تتعاون مع مطارد عواصف مِقدام.