300 فيلم و40 دولة في «مهرجان موسكو السينمائي»

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، أول من أمس، فعاليات مهرجان أسبوع موسكو السينمائي الدولي الذي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 40 دولة وأكثر من 100 ممثل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتضمن برنامج المهرجان الذي يعد منصة للتبادل الإبداعي ومشاهدة أفضل الأفلام من مختلف البلدان عرض أكثر من 300 فيلم من بينها 70 فيلماً دولياً وأفلام روسية، بالإضافة إلى تقديم نحو 200 فعالية كل يوم في أكثر من مكان مثل دور السينما والحدائق والمتاحف والفنادق، إضافة إلى جلسات وندوات ثقافية وطاولة مستديرة.

ومن المقرر أن يسلط المهرجان الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأفلام التي تجسد القصص المتنوعة والتراث الثقافي الغني لهذه المنطقة.