فيلم مصنف للكبار فقط.. «ديدبول اند وولفرين» يكتسح شباك التذاكر

قالت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم «ديدبول اند وولفرين» اليوم (الأحد) إن الفيلم الذي أنتجته شركة مارفل اكتسح شباك التذاكر خلال مطلع الأسبوع بتحقيقه إيرادات بلغت 205 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا. وبهذا حقق أكبر الإيرادات خلال عرض الافتتاح على المستوى المحلي من بين أفلام هذا العام.

وسجلت الإيرادات رقماً قياسياً لفيلم مصنف للكبار فقط، وتخطت حاجز 154.2 مليون دولار حققها فيلم آخر لـ«ديزني»، وهو فيلم الأنمي (إنسايد أوت 2) من إنتاج بيكسار والذي بدأ عرضه في يونيو الماضي.

و«ديدبول اند وولفرين» هو أول فيلم مصنف للكبار فقط من إنتاج مارفل وتوزيع «ديزني»، ومن بطولة رايان رينولدز الذي يلعب دور ديدبول، وهي شخصية معروفة بنكاتها الخادشة للحياء والسباب والعنف.

ويؤدي هيو جاكمان دور وولفرين، وهو مخلوق ذو مخالب حادة.

وتشهد «ديزني» انتعاشاً بعد أداء ضعيف في عام 2023 لأفلام مثل «ذا مارفيلز» و«هانتد مانشن» أو (قصر مسكون).