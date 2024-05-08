«كان» يجتذب مشاهير هوليوود.. مخضرمين وواعدين

من نجوم مخضرمين كريتشارد غير وميريل ستريب، وصولاً إلى أسماء صاعدة من أمثال باري كيوغان وأنيا تايلور جوي، يجتمع مختلف النجوم السينمائيين في الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الذي ينطلق 14 الجاري في ظل منافسة محتدمة. وسيجتمع عالم السينما في المهرجان الفرنسي العريق، في نسخة تتميز مجدداً بحضور قوي لنجوم هوليوود على جادة كروازيت. وبعد سكورسيزي وهاريسون فورد العام الماضي، يُنتظر هذا العام عرض فيلم «ميغالوبوليس» للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، ضمن المسابقة الرسمية، بعد 45 عاماً من عرض عمله الشهير «أبوكاليبس ناو» الذي نال عنه سعفة ذهبية في مسيرته.

وسيلتقي كوبولا عدداً من أشهر الأسماء الأخرى في السينما الأميركية، أبرزهم جورج لوكاس، مبتكر أفلام «حرب النجوم»، الذي سيحصل على السعفة الذهبية الفخرية. ومن المتوقع حضور ممثلين من الرعيل الجديد في هوليوود، من بينهم باري كيوغان وجيكوب إلوردي.