«وداعاً جوليا» في دور عرض تونسية قريباً

ينطلق عرض الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» في دور السينما التونسية، في الثامن من الشهر الجاري.

وخاض العمل مسيرة متميزة في مهرجانات عالمية ودور العرض السينمائية في مصر والسعودية، إذ حظي بنجاح لافت وسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري.

وبدأت مسيرة الفيلم بالعرض العالمي الأول له في مايو 2023 بمهرجان كان السينمائي ضمن قسم «نظرة ما»، حيث فاز بجائزة الحرية، وانطلق بعدها ليحصد 30 جائزة دولية.

وحصل الفيلم أخيراً على جائزة أفضل سيناريو وتنويه خاص للممثلة سيران رياك بمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وتألق في عرض افتتاح المهرجان، إضافة إلى جائزة الأفق الذهبي بمهرجان هوليوود للفيلم العربي في كاليفورنيا.

وتدور أحداث «وداعاً جوليا» في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، في مقتل رجل جنوبي، ثم تعيّن زوجته جوليا خادمة في منزلها لأجل مساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

والفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، وبطولة إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة وقير دويني.