«رفعت عيني للسماء» المصري في «كان السينمائي»

تضمّنت القائمة التي أعلنها منظّمو مهرجان كان السينمائي، أمس، للأعمال المدرجة ضمن «أسبوع النقّاد» الـ63 الموازي للمسابقة الرسمية، أفلاماً روائية أولى أو ثانية لمخرجين من دول عدة، بينها مصر وتايوان والأرجنتين وبلجيكا.

وبلغ مجموع الأفلام المختارة 11، من بينها سبعة ضمن المسابقة، تتولى اختيار الفائز بها، لجنة تحكيم برئاسة رودريغو سوروغوين، أحد أبرز وجوه التجدد في السينما الإسبانية.

ويشارك في المسابقة الفيلم المصري «رفعت عيني للسماء»، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

ومن بين الأعمال التي تضمها المسابقة فيلم تايواني هو الأول لمخرجه كِف بعنوان «لوكوست». وينافس أيضاً فيلم أرجنتيني أول لمخرجه فيديريكو لويس تاتشيلا بعنوان «سيمون دي لا مونتانيا»، ويشارك في المنافسة مخرج فرنسي واحد فحسب هو أنطوان شوفرولييه أما الأفلام الفرنسية الأخرى فتعرض خارج المسابقة.