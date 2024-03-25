«رأيت ثلاثة أضواء سوداء» يفوز بجائزة مهرجان «سينيه لاتينو»

حصل الفيلم الكولومبي «رأيت ثلاثة أضواء سوداء»، للمخرج سانتياغاو لوزانو، أول من أمس، في مدينة تولوز الفرنسية، على الجائزة الكبرى للدورة الـ36 من مهرجان «سينيه لاتينو» الذي يُعدّ أحد أبرز الأنشطة المتعلقة بالسينما الأميركية اللاتينية في أوروبا.

ويتمحور الفيلم حول ما يواجهه خوسيه دي لوس سانتوس من مخاطر خلال معالجته للمرضى من المجموعات السكانية المقيمة في مناطق نائية من أدغال كولومبيا، ومحاولته البقاء على قيد الحياة، وسط العنف المتزايد للباحثين عن الذهب والجماعات المسلحة.

ونال فيلم «طريقة غريبة» للمخرج البرازيلي غوتو بارينتيه، تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم. ويتناول العمل بأسلوب هزلي ودرامي - في آن واحد - قصة مخرج شاب يعتزم عرض فيلمه في مسقط رأسه، لكن إجراءات الحجر الصحي خلال جائحة «كوفيد-19» تُلزِمه بالمكوث هناك، فيضطر السينمائي العالق إلى الاستعانة بوالده. وكانت جائزة «سينيه +» من نصيب فيلم «سوهو» للمخرجتين أستريد رونديرو، وفرناندا فالاديث. ويروي هذا الفيلم المكسيكي الذي سبق أن نال الجائزة الكبرى لأفضل فيلم أجنبي خلال مهرجان سندانس الأميركي، الأخير، قصة شاب يحاول الهروب من عنف الجريمة المنظمة في ولاية ميتشواكان. ومُنِحت جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية لفيلم «ذكريات جسد يحترق»، للكوستاريكية أنتونيلا سوداساسي.