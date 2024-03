نجم «باربي» يغني في حفل الأوسكار

من المقرر أن يؤدي نجم فيلم «باربي» راين غوسلينغ، المرشّح لنيل أوسكار عن أفضل ممثل مساعد وعن أفضل أغنية أصلية، أغنيته I’m Just Ken خلال احتفال توزيع أبرز المكافآت السينمائية الأميركية في العاشر من مارس الجاري، كما أفاد منظمو الحدث، أول من أمس.

وخلال أداء الأغنية في فيلم «باربي» الذي حقق نجاحاً كبيراً في صالات السينما، يظهر الممثل الكندي في دور «كين» وهو يرتدي معطفاً من الفرو، ويلف رأسه بعِصَابَة.

وحظيت الأغنية التي كتبها مارك رونسون وأندرو وايت، بنجاح خلال الصيف الماضي، وبرزت ضمن تصنيف «بيبلورد هوت 100» الموسيقي في الولايات المتحدة.

وستعتلي الأميركية بيلي إيليش وشقيقها فينياس المسرح ليلة الأوسكار، لأداء أغنية أخرى من فيلم «باربي» هي What Was I Made For المرشحة أيضاً في فئة أفضل أغنية أصلية.