دفاين جوي راندولف تواصل حصد الجوائز: أعيش لحظات سريالية

أكدت الممثلة الأميركية دفاين جوي راندولف التي حازت أخيراً جوائز مرموقة عدة عن دورها في فيلم «ذي هولدوفرز»، أنها تفضل عدم التعامل مع حصولها على جائزة أوسكار كأمر مسلم به.

وتتمتع الممثلة (37 عاماً) التي فازت أخيراً بجوائز كثيرة بينها «غولدن غلوب» و«كريتيكس تشويس أووردز» و«بافتا»، بحظوظ عالية لنيل أوسكار أفضل ممثلة مساعدة في الاحتفال المرتقب بعد نحو أسبوعين.

وأضافت النجمة لـ«وكالة فرانس برس» على هامش حفل توزيع جوائز «سبيريت» للأفلام المستقلة أول من أمس، في سانتا مونيكا بكاليفورنيا «لا أتعامل مع أي شيء كأمر مسلّم به. بصراحة، هذا ما أشعر به في ما يتعلق بجوائز الأوسكار. أنا سعيدة لدعوتي لا أكثر ولا أقل».

وتابعت «رؤية أحلامي تتحقق تباعاً هي بمثابة لحظات سريالية وقوية جداً».

ويتنافس فيلم «ذي هولدوفرز» على خمس جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل لبول جياماتي.

وفاز الفيلم الفرنسي «أناتومي دون شوت» بجائزة أفضل فيلم دولي، ونال فيلم «أميركان فيكشن» جائزة أفضل سيناريو.

ولا تُرشَّح الأفلام التي تزيد ميزانيتها على 30 مليون دولار لنيل إحدى جوائز «سبيريت» للأفلام المستقلة. ولم ينل «أوبنهايمر» أي جائزة في هذا الحدث السينمائي.