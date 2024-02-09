مهرجان سينمائي يروّج لجماليات الصحراء العُمانية

أطلقت سلطنة عُمان، أول من أمس، مهرجاناً جديداً، يهدف إلى جذب صُنّاع السينما العالميين، والترويج للمعالم الطبيعية والبيئة الصحراوية، خصوصاً في فصل الشتاء، تحت مسمى «مهرجان السينما والصحراء الدولي».

ويعرض المهرجان - الذي تنظمه الجمعية العُمانية للسينما في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية - 65 فيلماً من 18 دولة، من بينها الإمارات «ضيف الشرف»، ويستمر حتى الغد.

وقال مدير المهرجان، محمد بن خليفة الراسبي، في الافتتاح الذي أقيم بمسرح حديقة بدية العامة: «إن المهرجان يأتي ليكشف جماليات الصحراء العُمانية ومكوناتها، وطرق العيش فيها بعاداتها وتقاليدها».

وأضاف أن «المهرجان سعى إلى استقطاب نخبة من الفنانين المتمكنين في السينما العربية والعالمية، لإنتاج سلسلة من الأفلام القصيرة عن الصحراء العُمانية، وما تحتويه من تنوّع وثراء».