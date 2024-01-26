«ثلاثة» نايلة الخاجة.. رعب نفسي بين الإمارات وبانكوك

أنهت المخرجة والمنتجة الإماراتية، نايلة الخاجة، تصوير فيلمها السينمائي الأول «ثلاثة» بنجاح، الذي تم تصويره في بانكوك والإمارات. وينتمي الفيلم إلى فئة الرعب النفسي، من كتابة وإنتاج وإخراج نايلة الخاجة، كما شارك في كتابته بن وليامز، بأداء من النجم البريطاني جيفرسون هول، المعروف بأدواره في أعمال

عدة مثل: «أوبنهايمر» و«بيت التنين» و«هالوين»، وستبدأ العروض التجارية للفيلم في الأول من فبراير على نطاق واسع من خلال «ڤوكس للتوزيع».

ويضم طاقم العمل عدداً من الممثلين الموهوبين، منهم: فاتن أحمد، ونورة العابد، والممثل الإماراتي القدير مرعي الحليان، ومهند بن هذيل، والممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني.

تدور أحداث فيلم «ثلاثة» في ضواحي مدينة عربية وفي وقتنا الحالي، إذ تشاهد (مريم) والدة الطفل (أحمد)، تصرفاته الغربية، ما يدفعها للاعتقاد بأنه ممسوس. ومع تصاعد الأحداث، تتسابق (مريم) مع الزمن للحصول على مساعدة الدكتور البريطاني وأطباء آخرين، وفي نهاية المطاف تلجأ إلى طارد أرواح معروف لإنقاذ ابنها. تم تصوير هذا الفيلم المستقل على مدى 24 يوماً بين بانكوك والإمارات، بمشاركة المنتج الإماراتي سلطان سعيد الدرمكي، والمنتجين: دانيال زيريلي، وجون شارلز ليفي، ونايلة الخاجة، إلى جانب عدد من المنتجين التنفيذيين: منى عيسى القرق، وجيفرسون هول، وسيدارث ثاكر، وراسيك ثاكر.

وقالت الخاجة: «أنا ممتنة لدعم (طيران الإمارات) لفيلمي السينمائي الأول. هذا الدعم الاستثنائي لا يعكس تأييداً لمسيرتي المهنية فحسب، إنما يظهر أيضاً التزام (طيران الإمارات) الثابت بدعم المواهب الإماراتية، وتعزيز صوت المرأة في مجال السينما».