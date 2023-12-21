روكسي سينما تبهر ضيوفها خلال أعياد الشتاء بعروض سينمائية وفعاليات ترفيهية مميزة

كشفت روكسي سينما، دار العرض السينمائية الرائدة والأكثر فخامةً في الإمارات، عن برنامجها الشيق خلال موسم أعياد الشتاء الذي ستعرض فيه مجموعة من الأفلام الكلاسيكية والجديدة وعدداً من الفعاليات الحصرية حتى اللأحد 24 ديسمبر، والتي ستتضمن فعالية العروض الصباحية لأفلام أعياد الشتاء "هولي جولي ماتينس" والعرض السينمائي لتحفة الباليه الموسيقية "كسارة البندق" ، فضلاً عن المأكولات والحلويات التي تحمل طابعاً احتفالياً، فيما ستتيح لضيوفها كذلك إمكانية التقاط الصور التذكارية لذكريات خالدة خلال أعياد الشتاء.

مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية

وسيكون ضيوف الفئة البلاتينية في روكسي سينما مدعوين لحضور عرض سينمائي لتحفة الباليه الموسيقية "كسارة البندق" والذي سيتضمن أكثر من 100 من الموسيقيين ومؤدي العروض الراقصة من الأكاديمية الإنجليزية الوطنية للباليه، وهو العرض السينمائي الذي تحيي من خلاله الفرقة أروع فنون الباليه، لتوفر للضيوف تجارب مميزة اعتباراً من الأحد 17 ديسمبر حصرياً في الفئة البلاتينية في دبي هيلز مول، والتي تمكن عشاق السينما من الاستمتاع بالمقاعد الوثيرة القابلة للإمالة بالكامل، والتلذذ بتشكيلة من المأكولات التي تتضمن الحلويات والوجبات الخفيفة التي تحتفي بفنون الباليه وسحرها البديع.

تشكيلة من المأكولات والحلويات بطابع أعياد الشتاء

واستكمالاً لمتعة الأجواء الاحتفالية خلال أعياد الشتاء، ستقدم روكسي سينما لضيوفها تشكيلة متنوعة من المأكولات والحلويات التي تحمل طابعاً احتفالياً لتجارب سينمائية فريدة، وتشمل قائمة الوجبات الخفيفة والمأكولات "فشار أعياد الشتاء الحار" وشطائر لحم الديك الرومي والبيتزا وحلوى مصاصات "هولي جولي" ولحم الديك الرومي المشوي والشوكولاتة الساخنة الخاصة ببابا نويل وكعك الفواكه، ضمن تشكيلة ترضي جميع الأذواق خلال أعياد الشتاء.