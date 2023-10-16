مقتل المخرج داريوش مهرجوئي طعناً في منزله

قُتل المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته، مساء أول من أمس، طعناً بسكين في منزلهما قرب طهران، بعد مسيرة طويلة أسهم خلالها في شهرة السينما الإيرانية حول العالم.

ويُعدّ داريوش مهرجوئي (83 عاماً) من أبرز السينمائيين الإيرانيين، إذ لمع اسمه كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو خلال ستة عقود واجه فيها الرقابة.

في عام 1969، أخرج فيلم «البقرة»، أحد الأفلام الأولى للموجة السينمائية الجديدة في بلاده وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي عام 1971.

وكانت زوجته وحيدة محمدي فر، البالغة 54 عاماً، تعمل أيضاً في مجال كتابة السيناريو والسينوغرافيا.

ووصف وزير الثقافة، محمد مهدي إسماعيلي، مهرجوئي بأنه «أحد روّاد السينما الإيرانية وصاحب أعمال خالدة».