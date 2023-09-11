فيلم «لاروي» يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان دوفيل

فاز فيلم «لاروي» للمخرج شين أتكينسون، أول من أمس، بالجائزة الكبرى لمهرجان السينما الأميركية في دوفيل بغرب فرنسا، الذي نظم هذا العام في ظل غياب عدد كبير من النجوم بسبب الإضراب التاريخي في هوليوود.

وحظي «راي» بإعجاب لجنة تحكيم الدورة الـ49 لمهرجان دوفيل، التي رأسها الممثل والمخرج الفرنسي غيّوم كانيه، فاختارته من بين 14 فيلماً تنافست على الجائزة الكبرى.

وشهد المهرجان عرض 80 فيلماً، فيما كانت دورة هذا العام مختلفة عن سابقاتها لتأثرها بالإضراب الذي يشهده القطاع السينمائي في الولايات المتحدة.

وانضمّ الممثلون في هوليوود قبل شهرين إلى كتّاب السيناريو في هذا التحرّك للمطالبة بتحسين الأجور، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث لا ينعكس سلباً على العاملين في القطاع.

وتمنع نقابة الممثلين التي تتمتع بنفوذ كبير، جميع أعضائها حتى الأكثر شهرة، من المشاركة في تصوير أي عمل خلال الإضراب.

وحُرم مهرجان دوفيل من مشاركة عدد من النجوم، أبرزهم ناتالي بورتمان وجود لو وجوزف غوردون ليفيت وبيتر دنكلادج.