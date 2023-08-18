«وش في وش»

بعد تكرر المشكلات الزوجية كل يوم، قرر الزوجان ذات يوم إشراك الآخرين في مشكلاتهما. أثناء اشتباك الأطراف، ينكسر قفل الباب، ويتم حبس الجميع داخل الشقة، وفي هذه اللحظة تتصاعد المشكلة إلى كارثة.

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الفيلم من إﺧﺮاﺝ: وليد الحلفاوي

ﺗﺄﻟﻴﻒ: وليد الحلفاوي

بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال.