«باربي» يدخل التاريخ.. أول فيلم من إخراج امرأة تتجاوز عائداته مليار دولار

أصبح فيلم «باربي» من إنتاج «وورنر براذرز»، أول عمل في التاريخ من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار، وفق تقديرات لمجموعة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، مع تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.

وتمكن هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ من دخول التاريخ ليس لأنه تجاوز مليار دولار من العائدات العالمية فحسب، بل لأنه كان أيضاً الأسرع الذي يحقق ذلك في تاريخ «وورنر براذرز»، وفق مسؤولين في المجموعة.

وحقق الفيلم وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد، ليبلغ مجموع عائداته المحلية منذ بدء عرضه في الصالات 459 مليون دولار، والعالمية 1.03 مليار.

وكشفت شركة وارنر براذرز بيكتشرز، أن إيرادات فيلم «باربي» بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو الماضي. وأكدت شركة التحليلات الإعلامية كومسكور هذه الإيرادات.

وحل فيلم «ميغ 2.. ذي ترنش» من إنتاج «وورنر براذرز» أيضاً في المركز الثاني، وهو الجزء الجديد من مغامرة جايسون ستايثام التي يحاول فيها النجاة من هجمات أسماك قرش عملاقة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، محققاً 30 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

أما فيلم «أوبنهايمر» وهو من بطولة كيليان مورفي وإنتاج «يونيفيرسل» وإخراج كريستوفر نولان، فتراجع إلى المركز الثالث محققاً عائدات بلغت 28.7 مليون دولار.

ويتناول الفيلم الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات المحطات الرئيسة في حياة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر (1904-1967) الذي اخترع القنبلة الذرية.

وجاء في المركز الرابع فيلم «تين إيج ميوتنت نينجا تورتلز.. ميوتنت مايهام»، وهو العمل الأحدث في سلسلة أفلام «نينجا تورتلز». وحقق فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج «باراماونت» 28 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الخامس فيلم «هانتد مانشن» من إنتاج «ديزني»، وهو يروي مغامرة امرأة وابنها لمعرفة إن كان منزلهما الجديد في جنوب الولايات المتحدة مسكوناً. وحقق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع إيرادات بلغت 8.9 ملايين دولار.

• 53 مليون دولار حققها الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد الماضي.