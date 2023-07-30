«غنوم الملياردير» أول فيلم أكشن بأيادٍ إماراتية

يستعد الكاتب والمخرج والمنتج عامر سالمين المري، لإطلاق فيلمه الجديد «غنوم الملياردير» في صالات السينما المحلية يوم الخميس المقبل، كما قرر إقامة العرض العالمي الأول للفيلم بحضور أبطاله وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية، في «سينما ستار – الغرير سنتر دبي» يوم الثلاثاء المقبل.

ويُعتبر الفيلم الذي وصفه المري بأنه «أول فيلم أكشن محلي بأيادٍ إماراتية» ثالثة تجارب عامر المري السينمائية، بعد الفيلم العائلي الرياضي «عشاق عموري» الذي حصد العديد من الجوائز العالمية، وفيلم «شبح» الذي يمزج بين الرعب والتشويق واحتل مراكز متقدمة في شباك التذاكر، ليعود مجدداً في عمله الجديد ليقدم تجربة ترفيهية سينمائية مختلفة، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين الإماراتيين وهم عمر الملا وعبدالله الشحي وعبدالله الجفالي وبلال عبدالله وآلاء شاكر.

وتدور قصة «غنوم الملياردير» حول صديقين يعملان كممثلين، ويحاولان جاهداً تحقيق النجاح، لكنهما يفشلان في كل شيء.. العمل، التمثيل، الزواج، ومع تسلسل الأحداث يكتشف أحدهما أنه حصل على ميراث كبير من جدته الكبيرة، ويعتقد أن هذا الميراث سيجعلهما صانعي أفلام مشهورين؛ وتحقيق أحلام الآخرين، ولكن من أجل الحصول على هذا الميراث سيواجه تحدياً فريداً وشروطاً تعيقه ليصبح مليارديراً.

وأكد عامر المري أن العمل تجربة سينمائية فريدة، مغلفة بقصة تجمع بين الدراما والأكشن، وتم تصويره بين أبوظبي ورأس الخيمة، وقال: «يُعتبر (غنوم الملياردير) أول فيلم أكشن محلي بأيادٍ إماراتية، حيث تم تصوير المطاردات ومشاهد الأكشن الخطرة بصيغة عالمية، وقد أشرفت على تنفيذ مشاهد الحركة والقتال بنفسي، وأداها الممثلون بأنفسهم من دون دوبلير». وأضاف: «غنوم الملياردير» تجربة ترفيهية عائلية شبابية بامتياز، أتمنّى أن تنال استحسان عشاق «الفن السابع» بعد عرضه في السينما المحلية الخميس المقبل. وأوضح أنه أحد المخرجين والمنتجين الذين يفضلون التنوّع في تجاربهم السينمائية، منوهاً بأن الاختلاف في تنفيذ الأفلام الإماراتية، يثري المشهد السينمائي بأعمال تشارك في مهرجانات عالمية، وتحصد مراكز متقدمة في شباك التذاكر بعد عرضها جماهيرياً.

وأشار المري إلى أن الفيلم يجمع نخبة من الممثلين المخضرمين، وكذلك المواهب الواعدة الذين يظهرون للمرة الأولى على شاشة السينما، وقال: «منذ أن قررت دخول مجال السينما وصناعة المحتوى، وتوجهي ينصبّ على دعم الإبداعات الشابة، وإظهار مواهبهم التمثيلية، واكتساب الخبرات اللازمة من خلال الاحتكاك مع صناع السينما المخضرمين في عالم التمثيل».

• المري قدّم «عشاق عموري» الذي حصد جوائز عالمية، وفيلم «شبح» الذي احتل مراكز متقدمة في شباك التذاكر.

■ عامر المري:

• «الاختلاف في تنفيذ الأفلام الإماراتية، يثري المشهد السينمائي بأعمال تشارك في مهرجانات عالمية».