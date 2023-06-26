فيلم «ليلى» القصير يعرض في «زنجبار السينمائي»

يعرض الفيلم السعودي القصير «ليلى» للمخرج زكريا البشير في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا، الذي انطلق أول من أمس، ويستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول ليلى، الشابة في مطلع العشرينات من عمرها، المتزوجة التي تعاني خلافات مع شريكها. وفي ظل هذه الأحداث تجد نفسها تائهة بين مخيلاتها وتصارع للخروج منها.

الفيلم من إخراج زكريا البشير وتأليف سحر سليمان ومحمد باوارث وحازم صالح، وبطولة همس بندر وعمّار بارشيد وريتاج عبدالله، وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع والمبيعات عالمياً.

يشار إلى أن زكريا البشير مخرج صومالي يعيش في مدينة جدة في السعودية، بدأ مشواره ممثلًا في العديد من المسرحيات المحلية، وشارك بعدها في صناعة أفلام صومالية قصيرة عدة كانت تبثّها القنوات الصومالية المحلية. وبعد ذلك انتسب إلى العديد من ورش الإخراج والتمثيل المسرحي التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، وتلقى أيضاً ورشاً للإخراج والتمثيل السينمائي. ويُعد فيلم ليلى هو أول أعماله الاحترافية.