34 فيلماً في مهرجان الدار البيضاء بينها فيلمان إماراتيان

انطلقت الدورة الرابعة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، أول من أمس، في المغرب بمشاركة 34 فيلماً ضمن مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة.

وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثلة هالة صدقي والممثل خالد الصاوي من مصر، والممثلة فاطمة هراندي «راوية» والمخرج هشام العسري من المغرب، والمخرج التونسي رضا الباهي.

وعرض بعد الحفل فيلم «البراق»، الذي كان أول عمل روائي طويل للمخرج المغربي محمد مفتكر، وأعاد عملية المونتاج ليظهر الفيلم برؤية جديدة بعد نحو 13 عاماً من إنتاجه.

كما يشهد المهرجان مشاركة لافتة لعدد من الأفلام الإماراتية، أبرزها الفيلم القصير «ما وراء سلمى» من إخراج مريم السركال وماريا سيد، وفيلم «الشقة» إخراج محمد بدر، ضمن برنامج أفلام بانوراما عربية. كما تم اختيار المخرجة الإماراتية نجوم الغانم، ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة التي يترأسها المخرج التونسي رضا الباهي. وبجانب المنافسات الرسمية يعرض المهرجان 21 فيلماً، ضمن (البانوراما العربية)، من أبرزها الفيلم السوري «الحكيم» للفنان دريد لحام، والفيلم التونسي «زهرة حلب» للفنانة هند صبري، والفيلم المصري «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله السيد.

كما يعرض ضمن (البانوراما المغربية) 12 فيلماً، من بينها الوثائقي «مدرسة الأمل» للمخرج محمد العبودي، والروائي «طفح الكيل» للمخرج محسن البصري.

تقام عروض المسابقات الرسمية في المُركب الثقافي محمد زفزاف فيما تقام عروض البانوراما في المركز الثقافي سباتة والمركز الثقافي سيدي بليوط.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 23 يونيو الجاري ورش تدريب للشبان والهواة.