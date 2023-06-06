أبوظبي جاهزة للعرض الأول لـ «ميشن إمبوسيبل» الجديد

تستضيف أبوظبي قريباً العرض الأول للجزء الجديد من «ميشن إمبوسيبل.. ديد ريكونينج»، على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت أبوظبي قد شهدت تصوير عدد من مشاهد الفيلم الرئيسة في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد وصحراء ليوا، وهي المرة الثانية التي يقع فيها الاختيار عليها لتصوير مشاهد من سلسلة «مهمة مستحيلة» العالمية الشهيرة.

وسيشهد العرض احتفالاً بحضور طاقم عمل الفيلم، وعلى رأسهم النجم العالمي توم كروز ومخرج السلسلة كريستوفر ماكويري، في قصر الإمارات في 26 يونيو الجاري.

وجرى تصوير مشاهد وأجزاء من الفيلم الجديد في مواقع تصوير اختارتها شركة «باراماونت بيكتشرز»، والتي تركزت في صحراء ليوا بأجوائها المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، ومبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي.

وتضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء، بالإضافة إلى العديد من مواقع التصوير في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد. وتُعد هذه المرة الثانية التي يقع خلالها الاختيار على أبوظبي لتصوير مشاهد من سلسلة «مهمة مستحيلة»، بعد التجربة الناجحة لتصوير مشهد القفز بالمظلة في فيلم «مهمة مستحيلة: السقوط» الذي حقق نجاحاً عام 2018.

ومن المقرر أن ينضم كل من هايلي أتويل وبوم كليمنتيف وسايمون بيج إلى توم كروز، وكريستوفر ماكويري لحضور حفل العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، خلفان المزروعي: «تأتي استضافة العرض الأول للفيلم تقديراً للمكانة التي تتمتع بها الإمارة كواحدة من أفضل مواقع التصوير السينمائي والتلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفخورون بالعمل مجدداً مع هذه السلسلة العالمية التي تُعد الأشهر بين أفلام الحركة على الإطلاق، ويؤكد ما تمتلكه أبوظبي من المزايا التي يحتاج إليها صنّاع الأفلام العالميون لإنتاج الأعمال السينمائية الضخمة».