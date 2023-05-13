6 أفلام إماراتية في مهرجان «ياسمين 2023»

بين الروائي والوثائقي والقصير، حققت ستة أفلام إماراتية حضوراً لافتاً، ومشاركة متميزة في مهرجان «ياسمين الحمامات 2023» السينمائي الدولي في تونس، الذي يختتم فعاليات دورته الثانية، اليوم السبت 13 مايو، وتم عرض الأفلام في «ياسمين الحمامات» ضمن برنامج «بانوراما»، التي تم عرضها سابقاً في الدورة الخامسة من مهرجان «العين السينمائي الدولي».

ونال فيلما «حجر الرحى» للمخرج والكاتب ناصر الظاهري، وفيلم «شبح» للكاتب والمخرج عامر سالمين المري، صدى كبيراً بين أروقة المهرجان.

ويتناول «حجر الرحى» مسيرة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ضمن ملحمة أدبية وفنية وسينمائية متميزة من تاريخ الإمارات، حيث يسلط العمل الضوء على الفترة الممتدة من 1946 إلى 1966، ويستعرض لمحة من مسيرة الوالد المؤسس العامرة بالإنجازات، خصوصاً منذ توليه حكم مدينة العين عام 1946، وإدارته الحكيمة لشؤون المنطقة، في ظروف اقتصادية وصحية وتعليمية صعبة، وكيف نهض بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، ونظم أمورها، وقام بتوفير المياه مجاناً للسكان ومزارعهم، وجلب الأطباء والمعلمين من الخارج، ووجّه ببناء السوق المحلي.

أما فيلم «شبح»، وهو من نوعية أفلام الرعب، فتدور قصته حول صراع عائلي على إرث قديم، من خلال قصة جَدة تطالب بأن يعيش جميع أفراد عائلتها معاً في بيت العائلة الكبير قبل أن توافق على بيعه، وتبدأ المغامرة عندما تنتقل العائلة إلى هذا البيت، لتواجه العديد من الأحداث المرعبة والغامضة.

وشارك أيضاً في المهرجان أربعة أفلام قصيرة، هي: «عزلة» للمخرج أحمد محمد الحبسي، الذي حاز جائزة «أفضل فيلم» في مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» في مهرجان «العين السينمائي»، و«ما وراء سلمى» إخراج مريم السركال وماريا سيد، و«ليش سرير يدي في الصالة؟» للمخرجة سارة الهاشمي، و«الميزان» للمخرج علي لاري.

وأعرب الكاتب والمخرج عامر سالمين المري عن فخره بالمشاركة الإماراتية المميزة، والحضور القوي للأفلام الإماراتية بمختلف أنواعها وقصصها، لكي يتعرف الآخر إلى التطور والإمكانات السينمائية التي وصلت إليها السينما الإماراتية.

واعتبر المخرج والكاتب ناصر الظاهري أن المشاركات في مهرجانات عربية ودولية، تسهم في تحقيق الانتشار والتميز للفيلم الإماراتي، وفي الوقت نفسه تكون بمثابة خير سفير لصناع السينما في المحافل العربية والعالمية، وقال: سعدت بتحقيق «حجر الرحى» هذا التفرد المميز والصدى اللافت، خصوصاً بعد عرضه في افتتاح الدورة الخامسة من «العين السينمائي الدولي»، وحصده الجائزة الكبرى من المهرجان، وأتت جولة «حجر الرحى» لتقطف ثمار النجاح والجهد المبذول في الفيلم.