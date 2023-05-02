فيلم «سوبر ماريو» يحصد أكثر من مليار دولار في العالم

يواصل فيلم «ذي سوبر ماريو براذرز» (The Super Mario Bros. Movie)) تصدّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً عائدات تفوق المليار دولار في مختلف أنحاء العالم، في أول نتيجة مماثلة يسجّلها فيلم لهذا العام، بحسب الأرقام الأولية التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق فيلم التحريك المستوحى من لعبة فيديو تحمل الاسم نفسه، والذي أنتجته استوديوهات «يونيفرسال» و«نينتندو» و«إلومينايشن»، إيرادات بأربعين مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت في كندا والولايات المتحدة، ليحافظ بذلك على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

ومنذ بدء عرضه في دور السينما خلال عطلة عيد الفصح، راكم الفيلم عائدات بـ490 مليون دولار في أميركا الشمالية، و532 مليون دولار إضافية في سائر البلدان، وفق «إكزبيتر ريليشنز». وتكون إيراداته الإجمالية العالمية بلغت بذلك 1.02 مليار دولار في أربعة أسابيع.

وأشارت مجلة «هوليوود ريبورتر» إلى أنّ هذا العمل هو أول فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار هذا العام.