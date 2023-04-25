فيلم «سوبر ماريو» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

حافظ فيلم «ذي سوبر ماريو براذرز. موفي» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً 58.2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

ويُصنف العمل الذي تولّت إنتاجه استوديوهات «يونيفرسال» و«نينتندو» و«إلومينايشن» وبدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، كأفضل فيلم لهذا العام حتى الآن، مع تحقيقه عائدات تراكمية بلغت 434.3 مليون دولار محلياً، و437 مليون دولار عالمياً. واحتل المركز الثاني في الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد الماضيين فيلم الرعب Evil Dead Rise من إنتاج «وورنر براذرز» محققاً 23.5 مليون دولار.

وتؤدي ليلي ساليفان وأليسا ساذرلاند البطولة في الفيلم في دور شقيقتين تقاتلان مجموعة من المخلوقات الشيطانية.

وحل ثالثاً فيلم الحرب The Covenant Guy Ritchie’s في أسبوعه الأول في الصالات جامعاً 6.3 ملايين دولار.

ويؤدي جايك غيلنهال دور البطولة في الفيلم الذي يدور حول سيرجنت في الجيش الأميركي يرجع بعد عودته للولايات المتحدة إلى أفغانستان لإنقاذ صديق أنقذه مرة من حركة طالبان.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «جون ويك: تشابتر 4» مع عائدات 5.8 ملايين دولار.

ويتولى كيانو ريفز في العمل دور قاتل محترف يحارب مجموعة إجرامية دولية.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم Air للمخرج بن أفليك، ويتناول تاريخ ماركة «نايكي» الرياضية ودور لاعب كرة السلة الأميركي الشهير مايكل جوردان في إطلاق هذه العلامة التجارية، مع عائدات بلغت 5.5 ملايين دولار.