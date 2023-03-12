توم هانكس يحصل على «جائزة» أسوأ ممثل مساعد

حصل الممثل الأميركي توم هانكس على جائزة التوتة الذهبية لأسوأ ممثل مساعد عن أدائه لدور الكولونيل توم باركر المدير الفني سابقاً للمغني إلفيس بريسلي في فيلم «إلفيس» إنتاج عام 2022 والذي يعرض مسيرة نجم الروك أند رول الراحل.

وقبل تنظيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل أفلام الموسم، اليوم، جاء إعلان الفائزين بجوائز التوتة الذهبية التي تعرف أيضاً باسم راتزي لأسوأ الأفلام أمس.

وعلى الرغم من فوزه سابقاً بجوائز أوسكار عن أدوار بارزة، استنكر العديد من النقاد والمعجبين أداءه في «إلفيس» لاسيما لهجته.

كما ذهبت جائزتي راتزي لأسوأ فيلم وأسوأ سيناريو لفيلم «بلوند» (شقراء) الدرامي الذي يسرد السيرة الذاتية لأيقونة هوليوود مارلين مونرو بطولة آنا دي أرماس. ومع ذلك تنافس دي أرماس على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة اليوم عن دورها في الفيلم نفسه.

وفاز غاريد ليتو وأدريا أرجونا بجائزتي التوتة الذهبية لأسوأ ممثل وأسوأ ممثلة مساعدة عن دورهما في فيلم البطل الخارق «موربيوس» الذي تنتجه شركة سوني.

وذهبت جائزة «راتزي ريديمر»، التي تُمنح لفنانين سبق وأن ترشحوا لجوائز أسوأ عمل سينمائي أو حصلوا عليها ثم لقوا استحساناً في الآونة الأخيرة، للممثل كولين فاريل عن دوره في فيلم «بانشيز أوف إنيشيرين» (حوريات إينيشيرين) المرشح لإحدى جوائز الأوسكار هذا العام.

وتأسست جوائز راتزي عام 1980 لتكون الوجه الآخر المعاكس لجوائز الأوسكار المرموقة.