ستيفن سبيلبرغ بعد «إنجاز العمر»: مازال لدي الشغف لإخراج أفلام جديدة

أكد المخرج ستيفن سبيلبرغ لدى تسلمه جائزة إنجاز العمر في مهرجان برلين السينمائي، أن احتمال إنتاج أفلام جديدة مازال يثير حماسه وهو في سن الـ76، وكشف النقاب عن تفاصيل جديدة من عمل مزمع من إنتاج «إتش.بي.أو».

وانتهى المخرج، الذي تتضمن سيرته بعض الأعمال الأكثر ربحاً وشهرة في تاريخ السينما، بما في ذلك «خارج الأرض» و«الفك المفترس»، من تصوير فيلمين متتاليين أحدهما الفيلم الشبيه بالسيرة الذاتية «عائلة فابلمان»، والآخر «قصة الحي الغربي» عن مسرحية برودواي الموسيقية الكلاسيكية.

وأضاف سبيلبرغ للصحافيين أول من أمس: «ما كان يأسرني وأنا طفل هو الشعور نفسه الذي احتفظت به طوال تلك العقود بعد ذلك.. عندما أجد كتاباً أو نصاً أو أتوصل إلى فكرة أصلية أعتقد أنها ستصنع فيلماً جيداً.. هذه الإثارة تحل محل كل شيء».