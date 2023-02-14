«ماجيك مايك» يتصدر شباك التذاكر

تصدر الفيلم الكوميدي الدرامي الجديد «ماجيك مايك لاست دانس» للمخرج ستيفن سودربرغ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي، مع إيرادات بنحو 8.2 ملايين دولار، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

في المقابل، أتت نتائج شباك التذاكر لنهاية الأسبوع الماضي جيدة للمخرج جيمس كاميرون، إذ حصد فيلم «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» 6.9 ملايين دولار، ليحتل المركز الثاني في الفترة من الجمعة إلى الأحد الماضيين، بينما احتلت النسخة المجددة الثلاثية الأبعاد من فيلمه الشهير «تيتانيك» المركز الثالث بـ6.4 ملايين دولار، وهي أول مرة يحتل عملان للمخرج نفسه اثنين من المراكز الخمسة الأولى على شباك التذاكر.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «80 فور برايدي» مع إيرادات بلغت ستة ملايين دولار. وتؤدي في هذا الفيلم الممثلات المخضرمات ليلي توملين وجاين فوندا وريتا مورينو وسالي فيلد دور مجموعة صديقات يسافرن لمشاهدة لاعب كرة القدم الأميركية الشهير توم برايدي في مباراة «سوبر بول» عام 2017.

أما المركز الخامس فاحتله فيلم «نوك آت ذي كابين» بعائدات 4.4 ملايين دولار.