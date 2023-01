أوسكار 2023.. آسيا حاضرة بقوة وفشل للمنافسين المتوقعين

كشفت الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصور المتحركة ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2023، في دورتها الـ95، التي يعلن عن الفائزين بها في 12 مارس المقبل.

وتصدر فيلم الخيال العلمي «كل شيء في كل مكان في نفس الوقت» ترشيحات الأوسكار، لكن العديد من المتنافسين المفترضين فشلوا بشكل مذهل.

على الرغم من أن اثنين من آخر ثلاثة فائزين بجائزة أفضل فيلم أخرجهما صناع أفلام آسيويون، فالأكاديمية ليست دائماً ذات تفكير تقدمي عندما يتعلق الأمر بترشيح فنانين من أصل آسيوي، لكن ترشيحات اليوم شهدت مشاركة أعضاء فريق «كل شيء في كل مكان»؛ ميشيل يوه، وكي هوي تشيوان وستيفاني هسو جميعاً إلى جانب الممثلة هونج تشو، وهو رقم قياسي لمعظم الممثلين من أصل آسيوي الذين تم ترشيحهم على الإطلاق في سنة واحدة.

وأصبحت يوه، البالغة من العمر 60 عاماً، ثاني امرأة آسيوية يتم ترشيحها لجائزة أوسكار أفضل ممثلة: الأولى كانت ميرل أوبيرون التي أخفت أصلها الآسيوي عندما تم ترشيحها في عام 1935.

في الوقت نفسه، حصل مؤلف فيلم «The Fabelmans» ستيفن سبيلبرج على تاسع ترشيحه كأفضل مخرج، حيث تعادل مارتن سكورسيزي في ثاني أكثر الترشيحات في تلك الفئة، خلف ويليام ويلر 13 ترشيحاً.

وتشهد ترشيحات أوسكار أفضل ممثل منافسة جانبية بين الممثل براندون فريزر بطل فيلم The Whale، والفائز أخيراً بجائزة أفضل ممثل في جوائز اختيارات النقاد، وبين الممثل أوستن باتلر الذي جسّد شخصية أسطورة الغناء إلفيس بريسلي في فيلم Elvis، وفاز عنه أخيراً بجائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم درامي، كما يشهد الممثلان منافسة قوية مع الممثل كولين فاريل عن فيلمهThe Banshees of Inisherin.

وفي فئة أفضل ممثلة، تعد الأسترالية كيت بلانشيت أقوى المرشحات، بعد فوزها بجوائز عدة عن دورها في فيلم Tár.

وتخوض آنا دي أرماس منافسة شرسة على الجائزة، عن دورها في فيلم Blonde، الذي جسدت خلاله شخصية نجمة الإغراء الراحلة مارلين مونرو.

ورغم ترشيح فيلم «TOP GUN:MAVERICK» في فئة أفضل فيلم، وفئة أفضل سيناريو أصلي، فإن بطله «توم كروز» غاب عن الترشيحات في فئة أفضل ممثل، وسط صدمة لمعجبيه ومحبي الفيلم.

