36 فيلماً تفوز بدعم صندوق «البحر الأحمر السينمائي»

أعلن صندوق البحر الأحمر التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الفائزين في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج لعام 2022، إذ حصل 36 صانع أفلام من المملكة والعالم العربي وإفريقيا على منح تمويل الصندوق، لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم واستكمال مشاريعهم.

وتلقّى الصندوق لدورة تمويل الإنتاج لعام 2022، أكبر عدد من المشاريع منذ بدء انطلاق أعماله، إذ راجعت مجموعة من اللجان أكثر من 150 عملاً مميزاً، واختارت قائمة تضم 53 فيلماً تنوعت بين الأعمال الروائية والوثائقية وأفلام التحريك والمسلسلات والأفلام القصيرة وأفلام الواقع الافتراضي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس. واختير 25 فيلماً منها للحصول على منح تمويل الإنتاج. وجرى كذلك الإعلان عن فوز 11 فيلماً في مرحلة ما بعد الإنتاج.