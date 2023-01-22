مهرجان الأقصر يعرض 55 فيلماً ويكرّم محمد رمضان

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي يقام في جنوب مصر، برنامج دورته الثانية عشرة التي تنطلق الشهر المقبل بمشاركة 55 فيلماً من 31 دولة، مع تكريم عدد من النجوم وصنّاع الفن السابع، ومن أبرزهم الفنان الشاب محمد رمضان، في أمر عدّه كثيرون «مفاجأة»، لاسيما بعد إعلان المهرجان في وقت سابق عن أسماء بعض المكرمين ولم يكن من بينهم رمضان. واعتبر رئيس المهرجان أن «رمضان موهبة فنية كبيرة رغم إثارته للجدل كثيراً»، ويُعد بذلك مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أول مهرجان سينمائي مصري يكرّم رمضان. وقال رئيس المهرجان، سيد فؤاد، في مؤتمر صحافي أمس: «المهرجانات ليست ترفاً أو رفاهية، إنما صناعة مهمة ومكملة لصناعة السينما وتشكيل الوعي، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة على العالم أجمع». وأضاف «عملنا خلال السنوات السابقة في ظل ظروف صعبة.. نؤمن بمهمتنا وبأهمية السينما، لذلك سنواصل العمل تحت كل الظروف».

والمهرجان الذي انطلق في 2012، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين تحت رعاية وزارة الثقافة، سيقام هذا العام في الفترة من الرابع إلى العاشر من فبراير تحت شعار «السينما خلود الزمان». ويكرّم المهرجان في هذه الدورة خمس شخصيات سينمائية، هي الممثلة المصرية هالة صدقي، والمخرج السنغالي منصور صورا واد، والموسيقار المصري هشام نزيه، والمنتج بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والممثل المصري محمد رمضان.