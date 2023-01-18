كاميرون: نجاح «أفاتار» دليل على تعافي السينما بعد «الجائحة»

رأى المخرج جيمس كاميرون أن الإقبال الجماهيري الكبير على «أفاتار: ذي واي أوف ووتر»، وهو تكملة لفيلم شهير من عام 2009، دليل على أن «السينما عادت» بعد الجائحة، إذ فاقت إيرادات العمل الجديد حتى الآن مليارَي دولار.

وأضاف المخرج لوكالة فرانس برس في لوس أنجلوس «تبيّن لنا خلال سنة أن هذا الانتعاش لم يكن مصادفة ولا يعود إلى مجرد فيلم واحد»، مشيراً إلى عدد من الأفلام الروائية الأخرى التي أسهمت في إعادة الجمهور إلى الصالات في الولايات المتحدة عام 2022.

ويبدو أن «أفاتار» الجديد يسير على خطى سلفه، أي الجزء الأول، الذي حقق لدى طرحه في الصالات قبل 13 عاماً إيرادات بلغت نحو 2,9 مليار دولار، ولايزال إلى اليوم متربعاً على عرش الإيرادات في تاريخ السينما.