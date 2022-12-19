شاهد فيلماً فوق السحاب في دبي.. المقاعد محدودة وهذا سعرها

أعلنت «فوكس سينما»، الذراع السينمائية لشركة «ماجد الفطيم» أنها ستتيح لعشاق مشاهدة الأفلام تجربة Movie Magic in the Sky الجديدة بالتعاون مع «اورا سكاي بول لاونج» في دبي.

وأضافت «فوكس سينما» في بيان اليوم الإثنين أنه «عشية 24 الجاري وابتداءً من الساعة 8:30 مساءً، سيتمكن عشاق السينما من الاستمتاع بمشاهدة فيلم (هوم ألون) في الهواء الطلق وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، وسط خلفية سماء دبي الشهيرة والأفق المتلألئ للخليج العربي. وتطرح التذاكر ابتداءً من اليوم، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً بسبب عدد المقاعد المحدود الذي يصل الى 50 مقعداً فقط».

وأشارت إلى أنه «ابتداءً من 500 درهم للشخص الواحد، تشمل باقات التجربة السينمائية الدخول لمشاهدة الفيلم، استقبالاً وترحيباً مميزاً.. بالإضافة إلى سلسلة من المفاجآت طوال الأمسية، والمنتجات الخاصة بالعلامة التجارية ليأخذها الزوار الى منازلهم».