«مهرجان برلين» يحتفي بمخرج سحر أجيالاً من المشاهدين

يمنح مهرجان برلين السينمائي، ستيفن سبيلبرغ، جائزة عن مجمل مسيرته، خلال دورته المقبلة في فبراير 2023، التي تضم في برنامجها عروضاً استعادية لأفلام المخرج الأميركي.

وأوضح منظمو المهرجان، أول من أمس، أن تكريم سبيبلبرغ في الدورة الـ73 من المهرجان، يعود إلى أن «نتاجه مدى الأعوام الـ60 الماضية يتسم بكونه فريداً في تاريخ السينما العالمية، نظراً إلى تنوّعه الكبير».

ومن المقرر أن يتسلم المخرج الأميركي جائزة فخرية في احتفال خلال المهرجان، الذي ينظم خلال الفترة من 16 إلى 26 فبراير المقبل، ويُعرض خلاله فيلمه الجديد «ذي فايبلمنز».

وشدد مديرا المهرجان، مارييت ريسنبيك، وكارلو شاتريان، على أن سبيلبرغ «لم يسحر أجيالاً من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم فحسب خلال مسيرته الفنية المذهلة، بل أعطى أيضاً معنى جديداً للسينما كمصنع للأحلام».

وأضافا: «لم نجد أفضل من نتاج سبيلبرغ الكبير ليكون بمثابة البداية الجديدة»، التي تحتاج إليها الصناعة السينمائية في أعقاب جائحة «كوفيد-19».

وسبق لسبيلبرغ (75 عاماً)، الذي يعتبر أحد أعظم مخرجي هوليوود، أن فاز بثلاث جوائز «أوسكار»، اثنتان منها (أفضل فيلم وأفضل مخرج) عن «شندلرز ليست»، والثالثة (أفضل مخرج) عن «سيفينغ برايفت راين».

وبلغ عدد المرات التي رُشح فيها سبيلبرغ للأوسكار 19، وقد تضاف إلى رصيده هذا ترشيحات جديدة عن فيلمه الحالي «ذي فايبلمنز».