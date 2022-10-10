«الأطفال بخير» في «الشارقة السينمائي».. الموعد اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022، ببرنامج ثقافي حافل، يتضمن 95 فيلماً تُمثّل ثقافات 43 دولة، و34 ورشة عمل، وثماني جلسات حوارية، بمشاركة باقة من المخرجين وصناع السينما والمدربين والفنانين العالميين في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، تحت شعار «فكّر سينما».

ومن ضيوف المهرجان الذي يستمر حتى 15 الجاري، الفنانون روجينا وأشرف زكي وأحمد زاهر وليلى أحمد زاهر (مصر)، والعمانية بثينة الرئيسي.

ويتضمن حفل افتتاح المهرجان كلمات يلقيها عدد من المتحدثين، وهم الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات والجهة المنظمة للمهرجان، ومديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والمخرج الإماراتي فاضل المهيري، والفنانة السورية رشا رزق، والممثلة البريطانية ديكسي إيجريكس.

وسيعرض خلال حفل الافتتاح الفيلم الروائي الطويل «الأطفال بخير»، للمخرج الكوري جي - ون لي.

وتعرض دورة العام الجاري 95 فيلماً، تمثل ثقافات 43 دولة، في ثلاثة مواقع ثابتة، هي «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، وفوكس سينما «سيتي سنتر الزاهية» في الشارقة، و«مردف سيتي سنتر» في دبي، إلى جانب مجموعة من العروض المتنقلة في مجموعة من مدارس الشارقة.

وينظم المهرجان للمرة الأولى في تاريخه فعالية «السجادة الخضراء»، التي تعرض ستة أفلام روائية طويلة، وتتيح للجمهور لقاء المخرجين والكوادر السينمائية التي عملت على إنتاجها، والتحدث إليهم حول خبراتهم في عالم السينما بشكل عام، وتجربتهم في تلك الأفلام المعروضة بشكل خاص.

وتشهد فعاليات الدورة التاسعة تنظيم ثماني جلسات حوارية، تشمل «توزيع الأفلام القصيرة.. من يشتري فيلمي؟»، و«تدريب صُنّاع الأفلام المستقبليين»، و«كيف ندعم المواهب المحلية والدولية»، و«الثقافة السينمائية»، و«قصص اللاجئين في السينما»، و«برامج مؤسسة (فن)»، و«فلسطين: إقامة روابط من خلال السينما»، و«لماذا نزور المهرجانات السينمائية».

ورش

تقدم منصة «فن» 34 ورشة عمل موزعة على استوديوهاتها، إذ ينظم «استوديو الاستكشاف» عدداً من الورش، منها صناعة الرسوم المتحركة، وأساسيات التصوير الفيديوغرافي، والواقع الافتراضي، وتصوير المدونات، وخدع الفيديو، والإخراج، واكتشف صوتك مع عالم ماجد، والتمثيل، وكيف تصنع فيلمك الأول، في حين يقدم «استوديو التجربة» التابع للمنصة ورشة كيف تتعلم صناعة الأفلام من خلال مشاهدة الأفلام؟ وكتابة السيناريو، والإخراج ببساطة، والإنتاج، والتمثيل مع محمود القطان، وعمل موازنة تحضيرية للفيلم، والمعالجة الدرامية، وغيرها.

كما يستضيف «استوديو الترفيه» مجموعة من الجلسات التفاعلية، منها «جلسة قصصية: نزهة في السوق»، و«جلسة تفاعلية: فيلم قصير من وحي أفكاري»، و«المكياج السينمائي»، و«حوار مع النجوم»، و«عرض المواهب».

• 95 فيلماً تمثل ثقافات 43 دولة يعرضها المهرجان الذي يستمر حتى 15 الجاري.