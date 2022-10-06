«السينمائي الدولي للأطفال».. 8 جلسات حوارية مع مخرجين وصُنّاع سينما

يشارك نخبة من المخرجين وخبراء صناعة الأفلام في مجموعة من الجلسات الحوارية، التي تتناول حاضر ومستقبل المشهد السينمائي المتغيّر، خلال فعاليات الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022»، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة.

وتشهد فعاليات دورة هذا العام عرض 95 فيلماً من جميع أنحاء العالم، بعضها يُعرض للمرة الأولى، منها ستة عروض خاصة ضمن فعالية «السجادة الخضراء»، التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، إضافة إلى ثماني جلسات نقاشية يقدم فيها نخبة من كبار صُنّاع السينما والخبراء للمهتمين بالأفلام والجمهور رؤاهم حول عالم السينما، ويشاركون أفكارهم حول اكتساب المعارف ودعم المواهب وتنمية المهارات، وغيرها من جوانب هذا الفن.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني جلسة بعنوان «توزيع الأفلام القصيرة - من يشتري فيلمي؟» يقدمها شادي زين الدين، وتستضيف جوليو فيتا، المخرج الفني لمهرجان غاريمبا السينمائي الدولي في إيطاليا.

وتستضيف الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان «تدريب صُنّاع الأفلام المستقبليين» المخرجة البلجيكية سيونا فيداكوفيتش، وتقدمها المدربة والمخرجة العالمية فيردوز بولبوليا، يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر، ويشارك جهاد درويش، رئيس شركة «المواهب وإثراء المخيلة»، المتخصصة بالأفلام والترفيه في جلسة بعنوان «كيف ندعم المواهب المحلية والدولية»، تقدمها شهد الكعبي.

ويوم الخميس 13 أكتوبر، تقدم نور صالح «الثقافة السينمائية»، التي تستضيف المخرجة والمنتجة الحاصلة على جوائز فيردوز بولبوليا، وتستكشف جوانب الاتصال والترفيه لعدد من التطبيقات والمنصّات.

ويقدم الإعلامي والمنتج الكويتي، أحمد شهاب الدين، عضو لجنة تحكيم دورة العام الجاري من المهرجان، جلسة «قصص اللاجئين في السينما» يوم الخميس 13 أكتوبر، مع الضيفتين أليخاندرا ألكالا، مخرجة فيلم «حكاية الحي»، والمخرجة السورية وعد الخطيب، مخرجة فيلم «من أجل سما».

وفي حوار يُقام يوم الجمعة 14 أكتوبر، بعنوان «برامج مؤسسة (فن)» يديره علي بن كمال، ويستضيف مجد الفارسي، وطالبين من طلاب مؤسسة (فن) هما: زايد السويدي وإبراهيم القرقاوي، سيتم تسليط الضوء على أهم برامج المؤسسة

ويشهد يوم الجمعة أيضاً، حواراً بعنوان «فلسطين: إقامة روابط من خلال السينما»، يقدمه المخرج والإعلامي أحمد شهاب الدين، ويستضيف المخرجة الأردنية دارين سلّام، ويقدم شادي زين الدين جلسة «لماذا نزور المهرجانات السينمائية» 14 أكتوبر، تستضيف الجلسة المخرج والمنتج الحائز على جوائز عدة محمد سندي.