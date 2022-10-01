منصة «السينمائي الدولي للأطفال والشباب» تصقل مواهب المشاركين

تُواصل منصّة «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» في «سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة، فعاليتها حتى الرابع من أكتوبر الجاري، لتعزيز وعي الزوار بالمهرجان، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجربة نموذجٍ مُصغّرٍ عنه، وتحفيزهم على المشاركة في فعالياته التي تقام من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتتضمن المنصة أقساماً عدة تشمل المرسم، والمشغل، والاستوديو، والمتاهة، ومتاهة المرايا، وغرفة الألعاب، والسينما المصغرة، وتقدم يومياً من الساعة الرابعة حتى الحادية عشرة مساءً مجموعة من ورش العمل التي تستضيف 15 طفلاً في الورشة الواحدة، منها فن الرسم بالرمال، والرسم والتلوين، والرسم على اللوحات القماشية، والرسم على الوجه، وتسعى لتثقيف وتعليم المشاركين من خلال اللعب والترفيه، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وتقدم المنصة يومياً من الساعة الثالثة حتى العاشرة مساءً 18 عرضاً سينمائياً لباقة من أفلام الرسوم المتحركة «الأنيميشن» والأفلام الوثائقية القصيرة، منها 12 فيلماً لجميع الفئات العمرية، وستة أفلام للشباب من الفئة العمرية +12 عاماً.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» و«مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»: «يسعى المهرجان لنشر الوعي المجتمعي بالفنون السينمائية، والتواصل مع الأطفال واليافعين وأولياء الأمور، وتحفيزهم على المشاركة فيه وحضور فعالياته المتنوعة التي تشمل سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التوعوية والتعليمية والدورات التدريبية التي تثري مخيلتهم، وتنمي مواهبهم ومهاراتهم».

وأضافت: «وهذا ما دفعنا لتفعيل المنصة الخاصة في سيتي سنتر الزاهية كنموذج مُصغّر عمّا يقدمه المهرجان من عروض أفلام سينمائية، وفعاليات توعوية وتعليمية وترفيهية متكاملة تسعى للارتقاء بذائقة المشاركين الفنية والجمالية، وترسيخ ثقافة سينما الأطفال والشباب في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي».