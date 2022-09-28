«نوستالجيا» يمثّل إيطاليا في الأوسكار

أعلنت اللجنة المعنية باختيار الفيلم الذي يمثل إيطاليا في مسابقة الأوسكار العام المقبل أنها صوتت لصالح فيلم «نوستالجيا»، للمخرج ماريو مارتوني. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب إيرمانو ريا، تحمل الاسم ذاته. ويقوم ببطولته الممثل بييرفرانشيسكو فافينو، الذي يلعب دور رجل يعود إلى مدينة نابولي جنوبي إيطاليا بعد 45 عاماً قضاها في إفريقيا والشرق الأوسط، ليكتشف أن أحد أصدقائه القدامى صار مجرماً. وسينافس الفيلم على جائزة أفضل فيلم أجنبي.