روسيا تقاطع جوائز الأوسكار

قالت أكاديمية السينما الروسية، أول من أمس، إنه لن يتم ترشيح أي فيلم روسي لجوائز الأوسكار هذا العام، فيما تمر الولايات المتحدة وروسيا بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخهما مع الصراع في أوكرانيا. وأوضحت الأكاديمية في بيان أنها قررت عدم اختيار أفلام روسية وإرسالها للمنافسة في جوائز أوسكار 2023 عن فئة أفضل فيلم أجنبي. واستنكر رئيس اللجنة المسؤولة عن إرسال الأفلام الروسية إلى أكاديمية الأوسكار بافل تشوخراي القرار المتخذ «دون علمه»، وأعلن استقالته.