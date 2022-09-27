«لا تقلق يا حبيبي».. على قمة شباك التذاكر في أميركا

تصدر فيلم الغموض والإثارة الجديد «دونت ووري دارلينغ» (لا تقلق يا حبيبي) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلاً 19.2 مليون دولار. والفيلم بطولة فلورنس بيو وهاري ستايلز وأوليفيا وايلد وجيما تشان ومن إخراج أوليفياوايلد.

وتراجع فيلم الحركة التاريخي «ذا وومان كينغ» (المرأة الملك) من المركز الأول إلى الثاني بإيرادات بلغت 11.1 مليون دولار. والفيلم بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا ومن إخراج جينا برنس - بيثوود.

وجاء فيلم الإثارة والخيال العلمي القديم الجديد «أفاتار» في المركز الثالث مسجلاً إيرادات بلغت 10 ملايين دولار. والفيلم بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدانا وستيفن لانج وميشيل رودريجيز ومن إخراج جيمس كاميرون.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة «باربريان» (الهمجي) من المركز الثاني إلى المركز الرابع مسجلاً 4.8 ملايين دولار. كما تراجع فيلم الرعب «بيرل» من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 1.9 مليون دولار.