«ذا وومان كينغ».. في الصدارة

تصدّر فيلم الحركة التاريخي الجديد «ذا وومان كينغ» (المرأة الملك) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 19 مليون دولار.

والفيلم بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا، ومن إخراج جينا برنس-بيثوود.

وتراجع فيلم الرعب والإثارة «باربريان» (الهمجي) من المركز الأول إلى المركز الثاني، مسجلاً 6.3 ملايين دولار.

والفيلم بطولة جورجينا كامبل وبيل سكارسجارد وجاستين لونج، ومن إخراج زاك كريجر.

وجاء فيلم الرعب الجديد «بيرل» في المركز الثالث بإيرادات بلغت 3.1 ملايين دولار.