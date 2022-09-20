أفلام من 43 دولة في «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

كشف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عن أن فعاليات الدورة التاسعة ستحتفي بـ95 قصة سينمائية من 43 دولة في العالم، تتصدرها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وكوريا الجنوبية.

وتستضيف فعاليات المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين والمنتجين، عبر سلسلة من الجلسات الحوارية والأنشطة الفنية العملية التي تناقش قضايا صناعة سينما الأطفال والشباب، وتكشف للمشاركين فيها أسرار الصناعة السينمائية وعناصر نجاحها، إضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية مع صنَّاع ستة أفلام مختارة على منصة «السجادة الخضراء»، التي تنظَّم للمرة الأولى ضمن دورات المهرجان.

وجاء الإعلان عن برنامج المهرجان خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة «فن» في فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية، أمس، والذي تم خلاله الكشف عن تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الذي تنظمه المؤسسة في الفترة ما بين 10-15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «فكِّر سينما».

وحضر المؤتمر كلٌّ من الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» والمهرجان، ونائب رئيس أول في «الهلال للمشاريع» غادة عبدالقادر، وعضو لجنة تحكيم المهرجان المخرج هاني الشيباني.