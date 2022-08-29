مخرجات الإمارات.. بصمات بارزة في المشهد السينمائي

استطاعت المرأة الإماراتية أن تضع بصماتها الخاصة، ليس فقط في مجالي العمل والإنتاج، ولكن أيضاً في مجالات الإبداع المختلفة، منها صناعة الأفلام، حيث برزت أسماء عدد من الإماراتيات اللاتي أسهمن في تطوّر المشهد السينمائي عبر السنوات الماضية، رغم الصعوبات والتحديات التي كانت ومازالت تثقل كاهل صنّاع الأفلام في الإمارات.

ورغم حضور المرأة في هذا المجال منذ سنوات، فإن هناك ملاحظة شابت هذا الحضور، وهي عدم استمرارية كثير من المواهب الشابة، حيث شهدت مسابقات ومهرجانات الأفلام، التي كانت تقام في الإمارات في السنوات الماضية، تفوقاً في عدد المشاركات النسائية في أقسام الأفلام القصيرة، خصوصاً من الطالبات الجامعيات، واستطاع عدد كبير من هذه الأعمال الفوز بجوائز، ولكن معظم هذه المواهب كانت تتوارى مع الوقت وتنسحب من مجال صناعة الأفلام بعد انشغالها بالعمل أو بالحياة الخاصة.

ومن أبرز الأسماء التي تركت بصمات بارزة على الساحة: