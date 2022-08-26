«دبي للإنتاج السينمائي» تستقبل المشاركات في «تذكرة إلى بوليوود»

أعلنت لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني عن استمرار استقبال مشاركات كتّاب السيناريو والمبدعين الإماراتيين من جميع أنحاء الدولة، من أعمار 18 فما فوق، في مبادرة «تذكرة إلى بوليوود» حتى الرابع من سبتمبر المقبل.

وتأتي المبادرة لتتوج النجاح الذي حققته العديد من الشراكات والمشروعات في مجالات الأفلام وصناعة المحتوى بين جهات في دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الإماراتيين، وتسليط الضوء على الإمكانات الثقافية والإبداعية الإماراتية والتعريف بها في الأوساط العالمية.

وقال سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة، واصلت إمارة دبي تحقيق المزيد من الإنجازات التي رسّخت مكانة الإمارة مركزاً عالمياً، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعينا للمساهمة في تعزيز دور الاقتصاد الإبداعي من خلال التعريف بالمواهب الإماراتية، وبالإمكانات التي تمتلكها الإمارة، وتعزيز العمل مع أبرز وأهم صناع الأفلام في العالم».