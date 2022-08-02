«كريبتو الخارق» يتصدر شباك التذاكر في أميركا

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

تصدّر فيلم «دي سي ليغ أوف سوبر بيتس» مع كلبه الخارق، الذي يتمتّع بقدرات واسعة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة في هذا المجال.

ويتتبّع الفيلم الذي أعار نجوم كبار، من أمثال دواين جونسون وكيفين هارت، أصواتهم لشخصياته مغامرات كريبتو كلب «سوبرمان»، الذي يهبّ لنجدة أبطال خارقين بمساعدة كلاب أخرى. وحصد الفيلم 23 مليون دولار في نهاية أول أسبوع من عرضه في الصالات.

وحلّ ثانياً فيلم «نوب» الذي تتمازج فيه عناصر أفلام الرعب والخيال العلمي في أجواء «ويسترن»، حاصداً 18.5 مليون دولار. ويروي العمل قصة عائلة سوداء تكافح من أجل تغطية نفقاتها في مزرعة خيول في كاليفورنيا، وهو أحدث أعمال الكاتب والمخرج جوردان بيل، الذي حاز فيلمه الأول «غت أوت» عام 2017 تقييمات إيجابية.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة «ثور.. لاف آند ثاندر»، رابع أجزاء سلسلة البطل الخارق الشهير «ثور»، الذي يؤدّي دوره كريس هيمسوورث من إنتاج «ديزني». وبلغت عائداته 13 مليون دولار (300 مليون في المجموع).

واحتلّ المرتبة الرابعة «مينيينز.. ذي رايز أوف غرو»، أحدث أجزاء سلسلة «ديسبيكابل مي»، محققاً إيرادات بقيمة 11 مليون دولار تقريباً (أكثر من 320 مليوناً منذ صدوره).

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب «توب غن.. مافريك» من إنتاج «باراماونت». وحصد هذا العمل، وهو تكملة للفيلم الشهير الصادر سنة 1986 ويصور مجدداً توم كروز بدور طيار في سلاح البحرية الأميركية، ثمانية ملايين دولار، مع مجموع فاق 650 مليون دولار في شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وأما بقية المراكز في تصنيف الأفلام الـ10 الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، فكانت كالتالي:

6- «وير ذي كرودادز سينغ» (7.5 ملايين دولار).

7- «إلفيس» (5.8 ملايين دولار).

8- «ذي بلاك فون» (2.5 مليون دولار).

9- «جوراسيك وورلد.. دومينيون» (2.1 مليون دولار).

10- «فنجنس» (1.8 مليون دولار).

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