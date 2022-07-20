«شبح» الإماراتي في دور العرض قريباً.. تشويق وإثارة وغموض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد فريق عمل الفيلم الإماراتي «شبح» للمخرج والكاتب والمنتج عامر سالمين المري، للعرض الأول للعمل 26 الجاري، في «مردف سيتي سنتر دبي»، على أن يطرح بعدها بيومين الفيلم في صالات السينما المحلية والخليجية.

والفيلم من بطولة: مريم سلطان وعبدالله الجنيبي وحميد العوضي وآلاء شاكر ولبنى الحسن وخالد النعيمي ومايد البلوشي وسيف الثوجلي، ومجموعة من المواهب الصاعدة في أول ظهور سينمائي لهم، منهم: رحاب المهيري وكانو الكندي وراسم الذهب، كما يشارك في الفيلم الممثل الجزائري جيلالي بوجمعة الحائز جوائز عدة.

يُعدّ «شبح» ثاني تجارب عامر المري السينمائية من ناحيتي الكتابة والإخراج، بعد فيلمه الأول «عاشق عموري» الذي حقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً بعد عرضه عام 2018، حاصداً من خلاله العديد من الجوائز العربية والدولية.

وقال صنّاع الفيلم في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أمس، إن «(شبح) تجربة سينمائية محلية فريدة من نوعها، إذ يجمع بين التشويق والإثارة والغموض، وتدور أحداثه حول صراع عائلي على إرث قديم، من خلال قصة جَدة تطالب بأن يعيش جميع أفراد عائلتها معاً في بيت العائلة الكبير قبل أن توافق على بيعه، وتبدأ المغامرة عندما تنتقل العائلة من أبوظبي إلى بيت العائلة لتواجه العديد من الأحداث المرعبة والغامضة».

وصّور الفيلم الذي أنتجته «سينما فيجن فيلمز الإماراتية»، بالتعاون مع twofour54، في أبوظبي ومدينة العين، واستغرق تصويره 30 يوماً.

الفيلم تدور أحداثه حول صراع عائلي على إرث قديم.

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