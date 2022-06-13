«ذاكرة بيروت».. مشاهد من 50 عملاً سينمائياً

المصدر: بيروت ■ أ.ف.ب

على بعد مئات الأمتار من مرفأ بيروت الذي شهد قبل عامين انفجاراً ضخماً دمّر أحياء من العاصمة اللبنانية، زيّنت صور قديمة للمدينة وملصقات لأفلام تناولتها معرضاً افتُتح أول من أمس، عُرضت على شاشات موزعة فيه خمسة أشرطة «اكتشاف بيروت ما قبل الحرب» استندت إلى مشاهد من نحو 50 عملاً سينمائياً.

وتتناول الأفلام الخمسة التي أعدّها المخرج هادي زكاك وتُعرَض في إطار مهرجان أيام بيروت السينمائية «ذاكرة المنطقة الممتدّة من مرفأ بيروت وصولاً إلى الفنادق مروراً بوسط المدينة التجاري»، وفق بيان للمعرض الذي يستمر إلى 22 الجاري في مركز مينا للصورة.

وقال زكاك (48 عاماً): «من الصعب العثور اليوم على بعض هذه الأفلام التي واظبت على جمعها منذ سنوات، فمن بينها إنتاجات أوروبية، وأخرى عربية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news