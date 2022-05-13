مخرج ألماني يصوّر فيلماً عن «مراحيض طوكيو»

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

يصوّر المخرج الألماني فيم فيندرز (76 عاماً) فيلماً جديداً في إطار مشروع «طوكيو تويلت» (مراحيض طوكيو)، وهي مبادرة فنية حضرية، حوّل فيها مهندسون معماريون مشهورون 17 مرحاضاً متداعياً في منطقة شيبويا إلى أعمال فنية.

وجُهّز أحد المراحيض بحجرة ملوّنة شفافة تُصبح حاجبة للرؤية عند إغلاق الباب، فيما زُيّن آخر بلوحات خشبية.

وقال فيندرز في مؤتمر صحافي، أول من أمس «هناك روح يابانية في هذه الفكرة وفي ديكور المراحيض»، معتبراً أنها «مثالية».

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