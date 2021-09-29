مخرج سوري جريء يفتح «باب المقام» في «سينمانا»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن عودة سلسلة عروض «سينمانا» في موسمها الخامس، الذي سينظم عبر الإنترنت، ويشمل مجموعة متميزة من الأفلام وحوارات مع صانعي أفلام من العالم العربي.

وتُقدم سلسلة العروض من قبل برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي ومركز الفنون، وتتبع نسخة هذا الموسم نسقاً جديداً، إذ يمكن للجمهور، عند الطلب، مشاهدة ثلاثة أفلام تطرح موضوعات مؤثرة عن الخسارة والذاكرة والوطن، وتعرض قبل أو بعد الحوارات مع المخرجين، حسب اختيارهم.

وتشمل الأفلام اثنين من أفلام المخرج السوري محمد ملص «الليل»، و«باب المقام»، والفيلم الوثائقي لنزار عنداري «فتح أبواب السينما». الأفلام متاحة للعرض عند الطلب حتى 10 أكتوبر المقبل.

من جهته، قال المنسق المشارك لسلسلة «سينمانا» الأستاذ المساعد في علوم السينما في جامعة نيويورك أبوظبي، إسكندر قبطي: «نحتفل في هذا الموسم بمرور خمس سنوات منذ إطلاق سلسلة عروض (سينمانا) للمرة الأولى، ونشارك المجتمع شغفنا وإيماننا بالسينما العربية المعاصرة، وندعو الجميع إلى مشاهدة هذه السلسلة المميزة من الأفلام التي تدعو الى التفكر من إخراج صنّاع أفلام عرب، والمشاركة في حوار مفتوح نتأمل من خلاله القضايا الثقافية والاجتماعية التي تتناولها هذه الأفلام».

من جهتها، قالت المدير المشارك لشؤون العلاقات الخارجية في جامعة نيويورك أبوظبي، ريم صالح: «يسعدنا هذا الموسم أن نقدم لجمهورنا سلسلة من الأفلام التي تمثل الحقيقة والواقع والقيم والفروق الدقيقة للثقافة العربية، وأن نجتمع معاً في حوار لنناقش (فتح أبواب السينما) مع أسطورة السينما السورية محمد ملص».

الأفلام التالية متاحة للعرض عند الطلب «فيلم الليل» من إخراج محمد ملص، الذي

تدور أحداثه حول ابن أحد المناضلين الذين توفوا دفاعاً عن فلسطين، إذ يحاول الابن استرجاع تاريخ والده للتخلص من شعور العار الذي يعتريه حيال والده ووطنه المحتل. بينما تدور أحداث فيلم «باب المقام» من إخراج محمد ملص، عام 2003 خلال فترة الانتخابات التشريعية في سورية، إذ تسعى إيمان لتحقيق حلمها بأن تصبح مغنية وسط شكوك ومخاوف أفراد عائلتها. شاهد نبذة عن الفيلم.

أما «فتح أبواب السينما» من إخراج نزار عنداري، ففيلم وثائقي يصور 50 عاماً من الإسهام الفني للمخرج والمؤلف السوري الجريء محمد ملص، الذي يعيش بعيداً عن مسقط رأسه القنيطرة، إذ يحرك الفيلم مشاعر الجمهور، من خلال طرح موضوعات مؤثرة عن الخسارة والذاكرة والوطن.

واقع معقد

قال الأستاذ المساعد في قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة السوربون أبوظبي، كليو تشافينو: «توفر سلسلة عروض (سينمانا) فرصة فريدة لاستكشاف أعمال صانعي الأفلام العرب البارزين وآرائهم حول الواقع الاجتماعي والسياسي المعقد في الوطن العربي، من خلال تجارب شخصية وجماعية في الوقت نفسه».

إسكندر قبطي: «نشارك المجتمع شغفنا وإيماننا بالسينما العربية المعاصرة، وندعو الجميع إلى مشاهدة هذه السلسلة المميزة من الأفلام».

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