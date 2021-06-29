بداية قوية لفيلم «إف 9» على شباك التذاكر

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

انتزع فيلم «إف 9: ذي فاست ساغا» صدارة شباك التذاكر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في صالات السينما الأميركية، فور انطلاق عروضه فيها، بينما واصل فيلم الرعب «إيه كوايت بلايس بارت 2» أداءه الجيد.

ويشكل فيلم المطاردات المتصدر الجزء العاشر من سلسلة أفلام «فاست آند فيوريوس»، ويجمع مجدداً بين الممثل فان ديزل، الذي يؤدي دور عاشق للسيارات الرياضية والسرعة، والممثلة ميشيل رودريغيز، التي تتولى دور زوجته.

وحقق فيلم الحركة، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، بعد بدء عروضه، إيرادات قدرها 70 مليون دولار في صالات الولايات المتحدة وكندا بين الجمعة والأحد، وفقاً للأرقام المؤقتة التي أصدرتها شركة «إكزيبيتور ريلايشنز» المتخصصة.

وتُعتبر هذه الإيرادات الأكبر لفيلم في عطلة الأسبوع الأولى، بعد طرحه في الصالات منذ بداية جائحة «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، على ما أفادت وسيلتا الإعلام المتخصصتان «ديدلاين» و«فرايتي».

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