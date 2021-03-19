«أمازون» تقتحم بوليوود بفيلم من بطولة أكشاي كومار

المصدر: بومباي - أ.ف.ب

تشارك منصّة البث التدفقي الأميركية العملاقة «أمازون برايم» هذه السنة في إنتاج أول فيلم لها في بوليوود، ويؤدي دور البطولة فيه الممثل الهندي الأعلى أجراً أكشاي كومار، آملة من هذا المشروع في جذب الجمهور في السوق الهندية الكبيرة والمرغوبة.

وأوضحت «أمازون» في بيان أن فيلم الحركة والمغامرات الناطق بالهندية «رام سيتو» سيُعرض في دور السينما قبل توفيره للبث التدفقي، لكنها لم تشر إلى موعد إطلاقه.

ويشير عنوان الفيلم «رام سيتو» إلى الاسم الذي يُطلق بلغة التاميل على جسر آدم، وهو الشريط الرملي الطويل الذي يربط الساحل الجنوبي الشرقي للهند بشمال غرب سريلانكا في المحيط الهندي.

وقال الممثل الهندي الأعلى أجراً في العالم، وفقاً لتصنيف «فوربس» لعام 2020، أكشاي كومار: «إنه يتطلع إلى سرد قصة جزء مهم من التراث الهندي، خصوصاً للشباب».

وافق ممثلو وطاقم المسلسل السياسي الهندي «تانداف»، الذي يُعرض منذ الجمعة على منصة البث التدفقي «أمازون برايم»، على «إجراء تعديلات» على هذا العمل، بعدما اعتبر سياسيون من الحزب الحاكم أنه ينطوي على «استهزاء» بآلهة الديانة الهندوسية.

وسجلت خدمات البث التدفقي نمواً كبيراً في الهند بسبب جائحة «كوفيد-19»، إذ إن الهنود الذين يعشقون السينما اتجهوا إلى التطبيقات بحثاً عن الترفيه، في ظل إغلاق صالات السينما لأكثر من ستة أشهر خلال السنة المنصرمة. أما «أمازون»، التي تستثمر أصلاً بكثافة في الهند، خصوصاً في إطار نشاطها الرئيس، وهو التجارة الإلكترونية، فقد اضطرت بعد إطلاق مسلسلها السياسي الهندي «تانداف» إلى «إجراء تعديلات» على هذا العمل، بعدما اعتبر سياسيون من حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم أنه ينطوي على «استهزاء» بآلهة الديانة الهندوسية.

واعتذر فريق المسلسل بأكمله بعدما أبلغت وزارة الإعلام والبث الإذاعي القيّمين عليه بأنها تتلقى «عدداً كبيراً من الشكاوى والعرائض» في حقه.

وكانت أبرز منصات البث التدفقي على غرار «نتفليكس» و«أمازون» و«ديزنيز هوت ستار» عززت وجودها في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، وسعت إلى إنتاج محتوى محلي، مستعينة بنجوم بوليوود.

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